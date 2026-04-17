Відомого американського репера заарештували за вбивство підлітка

Віталій Кірсанов
17 квітня 2026, 23:11
Наразі репер D4vd перебуває під вартою без права на звільнення під заставу.
Американський репер D4vd затриманий
Американський репер D4vd затриманий / колаж: Главред, фото: instagram.com/d4vddd

Коротко:

  • Тіло загиблої виявили у вересні на автостоянці
  • Справу планують передати до прокуратури 20 квітня

Американський репер D4vd був затриманий за підозрою у причетності до вбивства 14-річної Селести Рівас Ернандес. Про це повідомляє Variety зпосиланням на правоохоронні органи.

За даними поліції Лос-Анджелеса, артист, справжнє ім'я якого Девід Ентоні Берк, був заарештований підрозділом з розслідування тяжких злочинів. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Повідомляється, що справу планують передати до прокуратури 20 квітня, де вирішуватиметься питання про можливе пред'явлення звинувачень.

Слідство також вивчає поїздку 21-річного чоловіка в район Санта-Барбари, яка, за версією правоохоронців, відбулася навесні 2025 року після загибелі дівчини.

Раніше представники музиканта заявляли, що він співпрацює зі слідством. Однак, за інформацією ЗМІ, пізніше ця взаємодія була припинена.

Тіло загиблої виявили у вересні на стоянці для евакуйованих автомобілів після скарг на різкий запах. За даними поліції, воно перебувало в автомобілі, зареєстрованому на ім'я Берка.

За даними управління шерифа округу Ріверсайд, востаннє її вдома бачили у квітні 2024 року. Після виявлення її тіла поліція повідомила, що причина смерті поки що не встановлена.

Після того як інформація про знахідку стала публічною, артист скасував гастрольний тур по США і призупинив просування свого альбому.

Важливо зазначити, що на даний момент йдеться про розслідування, і остаточні висновки у справі ще не зроблені.

Про особу: репер d4vd

d4vd (читається як "Девід") — це сценічний псевдонім Девіда Ентоні Берка, популярного американського співака та автора пісень, який став відомим завдяки своїм хітам у TikTok.

Репер народився 28 березня 2005 року в Квінсі (Нью-Йорк), пізніше переїхав до Х'юстона.

Він почав створювати музику в 2021 році, щоб уникнути проблем з авторськими правами на свої ігрові відео в YouTube. Його творчість поєднує елементи інді-попу, альтернативного року та R&B.

Найвідомішими композиціями є "Romantic Homicide" і "Here with Me", випущені у 2022 році. Ці треки принесли йому контракт із великими лейблами Darkroom та Interscope.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США шоу-бізнес новини шоу бізнесу
