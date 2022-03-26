Змучена Лоліта обурилася цінами в Росії через санкції / скріншот з відео

Російська співачка Лоліта поскаржилася на ціни на продукти, які значно збільшилися після введених проти РФ санкцій.

Обдирати людей - це зовсім не патріотично, заявила артистка на опублікованому в Instagram відео.

Також вона подякувала "простих українських людей", які евакуювали її близьких з місць, куди РФ завдає ударів, але так і не сказала, що її країна напала на Україну.

"Мене єдине вражає, тепер у нас, там, де ми патріоти і ми вдома, ціни. Слухайте, я все розумію про санкції і з усіма це все поділяю, оскільки живу тут. Але не можна ж так заробляти на своїх, не можна ж обдирати людей до останнього", - сказала Лоліта.

читайте також"Не думала, що побачу мою Україну в такому жаху": Могилевська показала життя жінок і дітей в умовах війниТакож вона запропонувала постачальникам продуктів в супермаркети поставити себе на місце простих росіян.

"От якби ті люди, які постачають продукти в магазинах, хоч раз поставили себе на місце тих, для кого долари і євро це міфічна одиниця і закордонний паспорт теж, так собі задоволення і не у всіх, напевно, совісті було б більше. Ось це не патріотично. Мені б дуже хотілося, щоб ви згадали, що життя довге. Про бумеранги мовчу", - додала співачка.

Нагадаємо, раніше український телеведучий Андрій Бєдняков висміяв російську пропаганду і в жартівливій формі описав один день з життя звичайного українця.

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