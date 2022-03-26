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"Можеш купити квіти на похорон": в Італії співмешканець спалив українку, яка рятувалася від війни

26 березня 2022, 07:58

Він влаштував пожежу у квартирі, де жила 23-річна дівчина з дитиною, і кинув їх там.

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В Італії співмешканець спалив українку, яка рятувалася від війни / obozrevatel.com

В Італії співмешканець жорстоко вбив молоду українку, яка приїхала туди з маленькою донькою ховатися від війни.

Хлопець влаштував пожежу в квартирі, де жила 23-річна дівчина з дитиною, і кинув їх там удвох. Малу дивом врятувала сусідка, а мама не вижила, пише "Обозреватель".

Особисте життя не складалося

10 березня в невеликій квартирі Неаполя в районі ринку під час пожежі загинула 23-річна Анастасія Бондаренко з Хмельницького. Молода мама приїхала туди 1 березня разом з 5-річною донькою рятуватися від війни.

Як розповіла знайома дівчини, Анастасія зустрічалася з молодим чоловіком, 26-річним Дмитром Трембачем, який жив у Києві. Хлопець давно їздив на заробітки в Європу, займався будівництвом, у нього був непоганий дохід.

У самої Анастасії особисте життя не складалася.

"Вона виросла в дуже простій бідній родині. Рано вийшла заміж, її чоловік виявився з багатої сім'ї. Здавалося б, Настя виграла в лотерею. Але не тут-то було. Чоловік її бив, а свекруха, м'яко кажучи, недолюблювала. Вона постійно чіплялася до неї, то їй духи її не подобалися, то ще щось. Вони розлучилися з першим чоловіком, Настя з донькою пішли", - каже знайома.

Новий коханий і переїзд в Італію

Через деякий час Настя зустріла Дмитра, він був на три роки її старший. Стала їздити до нього в Київ. Говорила, що він хороший, водив її в ресторани, робив подарунки.

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obozrevatel.com

Хоча ще одна подруга дівчини розповіла, що Дмитро нікому не подобався.

"Він був не зовсім адекватний. Ніколи не забуду, як одного разу ми сиділи в ресторані, Настя вирішила вийти покурити, взяла сигарету. А цей Діма не хотів, щоб вона курила. Так він сигарету об неї загасив", - згадує подруга.

Влітку минулого року у Дмитра виникли проблеми з правоохоронцями. Він опинився в розшуку через наркотики. "Настя дала йому всі свої заощадження для того, щоб він поїхав до Італії. І вона вирішила теж їхати з ним. Я дізналася про це вже в останній момент, коли вони мало не сідали в автобус. Вона так його рятувала, Бо закохалася. Вони поїхали, а повернулися вже в листопаді", – каже подруга.

Коли 24 лютого почалася війна, Настя вирішила їхати до Дмитра в Італію, перечекати там війну. І взяла дочку з собою.

Молоді люди орендували кімнату в будинку, по сусідству жили такі ж заробітчани і мігранти.

Також подруга згадує, що 8 березня розмовляла з Настею по телефону: "я запитала як у неї справи. Вона не могла відверто говорити, тому що він був у будинку, він не любив, щоб вона зі мною спілкувалася, тому що я на неї впливала. Вона сказала коротко: "та не дуже, не так як хотілося".

читайте такожСтарий італієць по-звірячому вбив дружину-українкуОднак 10 березня між ними стався скандал. Причому подружка каже, що вранці набирала Настю, та відповіла, що тільки що прокинулася і трохи пізніше передзвонить. Але так і не передзвонила, а через дві години її не стало.

Хотіла піти

Як розповідали на суді в Італії, коли вибирали запобіжний захід для Дмитра, Анастасія хотіла від нього піти. Причиною були його ревнощі і жорсткий характер. Він також бив Анастасію і був незадоволений, що вона приїхала до Італії.

Настя була в душі, коли Дмитро розлив на підлозі в невеликій кухні бензин і підпалив приміщення. Вийшло так, що маленька дочка Українки опинилася в одній стороні квартири, а Настя була заблокована у ванній. Між ними швидко виросла стіна диму і вогню.

На суді донька розповіла, що вона першою помітила вогонь. Діма в цей час сидів в іншій кімнаті з планшетом і був спокійний. Він не допомагав їм з мамою рятуватися. Дівчинка молила про допомогу, але він пішов. Дівчинка кинулася кликати на допомогу сусідів.

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Оbozrevatel.com

Одна з сусідок почула її. Жінка забрала дівчинку, але дістатися до Насті вже не могла.

Дмитро також написав повідомлення мамі Насті. "Стерво, тепер ти їх довго не почуєш". Мама питала, що з дочкою. Потім він надіслав друге смс:"я спалив Анастасію, можеш купити квіти на похорон".

Мама Анастасії намагалася зв'язатися з донькою і онукою, але безрезультатно. Наступного дня бабуся Дмитра повідомила їй про пожежу в квартирі і загибель Насті. Вона запевняла, що в момент пожежі його в будинку не було, він був десь в іншому місці. Запевняла, що Настя з Дімою були щасливі, і він готовий повіситися через смерть коханої.

Тоді мама Насті зібралася і поїхала до Італії. Там вона звернулася в поліцію і показала смс, які він їй надсилав перед загибеллю дочки.

Дмитра затримали - він збирався виїхати до Києва

Спочатку поліція думала, що стався нещасний випадок, коротке замикання. Але тепер історія повернулася по-іншому. Дмитро намагався вивернутися. Він говорив, що його не було в квартирі, потім повідомляв, що це зробив інший українець, який нібито був коханцем загиблої.

Але мобільний телефон видав Його, та й сусіди сказали, що він був у квартирі в той день. Донька Насті на суді дала свідчення. Вона також розповіла, що мама часто плакала, бо Діма її бив. Дмитра Трембача італійський суд взяв під арешт.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Італії загинула 61-річна українка Наталя Киричок. Її вбив чоловік-80-річний Віто Канжіні. Подружжя прожило разом 17 років і раніше нечасто сварилися, але нещодавно чоловіка почала захльостувати ревнощі.

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