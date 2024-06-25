Гості звернули увагу на міміку Анастасії Заворотнюк.

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Анастасія Заворотнюк дізналася про діагноз практично в день народження/ колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Колега чоловіка Заворотнюк, фігуристка-путіністка Тетяна Навка і дружина путінського посіпаки Дмитра Пєскова розповіла про те, як почала проявлятися хвороба покійної актриси Анастасії Заворотнюк.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, п'ять років тому в гостях у Заворотнюк і Чернишова зібралися гості з приводу дня народження артистки. Вони звернули увагу на її міміку. Пухлина на той час уже стала викликати й інші симптоми: крім головного болю, вона порушувала іннервацію м'язів обличчя - його буквально перекосило.

За словами Навки, тоді всі думали, що це нерв запалився. Тим часом гості переконали артистку звернутися по допомогу. Анастасія після дня народження пройшла обстеження, яке показало наявність гліобластоми - однієї з найагресивніших форм раку головного мозку.

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Незважаючи на дигноз, акторка трималася мужньо і була налаштована на боротьбу та надихала близьких, рідних і друзів. Вони згадували, що зірка, яка незадовго до цього стала матір'ю, намагалася не показувати їм, наскільки їй тяжко, і говорила, що прорветься.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Смерть Анастасії Заворотнюк - останні новини:

Раніше преса країни-окупанта опублікувала дані з власних джерел про те, що відбувалося з онкохворою Анастасією Заворотнюк перед смертю.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.

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