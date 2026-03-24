Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

Анна Підгорна
24 березня 2026, 00:04
Примадонна воліє старіти стильно.
Алла Пугачова
Алла Пугачова зараз — свіже фото Алли Пугачової з'явилося в мережі / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Стисло:

  • Алла Пугачова показала своє свіже фото
  • У кадрі вона позує з тростиною

Поки ЗМІ країни-окупанта вигадують нісенітниці про Аллу Пугачову, яка разом із чоловіком відмовилася підтримувати війну в Україні, співачка живе своїм найкращим життям, оточена родиною та друзями.

Нещодавно Примадонна з'явилася на вечірці з нагоди Дня народження подруги. Вона відбулася в Лімасолі, на Кіпрі, де знаходиться одне з її постійних місць проживання. У своєму блозі в Instagram Пугачова показала фото з іменинницею.

У кадрі 76-річна зірка позує в кокетливому беретику, чорному півшубці та білій спідниці міді з чорним орнаментом. Варто зазначити, що останнім часом Алла Пугачова пересувається за допомогою тростини. Вона перетворила її на стильний аксесуар, який добре вписався в образ.

Алла Пугачова з подругою
Алла Пугачова зараз - свіже фото Алли Пугачової з'явилося в Мережі / фото: instagram.com/alla_orfey

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Алла Пугачова - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний із кримінальним світом, у якому в артистки були покровителі.

Також стало відомо, що діти Алли Пугачової та Максима Галкіна, 11-річні близнюки Гаррі та Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я збирається разом лише кілька разів на рік.

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

23:35Війна
Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:44Війна
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:53Енергетика
Популярне

Більше
Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:47

Вузький коридор стане значно ширшим: дизайнери розкрили, як підібрати кольори

00:46

"З нього почалася моя любов": Ектор Хіменес-Браво втратив друга

00:14

Синоптики здивували прогнозом: коли очікувати на підвищення температури в Києві

00:04

Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

23 березня, понеділок
23:35

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Які блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатомЯкі блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатом
23:26

Чи можуть ТЦК змушувати вийти з авто на блокпосту - адвокат назвала нюанс

23:19

Росія готова до масованого удару по Україні: розкрито терміни та цілі обстрілу

23:10

"Це може вплинути на гру": тренер Швеції зробив відверту заяву про збірну України

22:30

Вже не жарт: де відкрито "університет барбекю" і зараховано перших студентів

22:27

10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

21:44

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:06

Росіяни готують наступ на важливе місто: офіцер розкрив плани ворога

20:57

Кому можуть вручити повістку навіть із "бронюванням": з’явилося важливе попередження

20:47

"Золота жила": адвокат пояснила, що роблять ТЦК на блокпостах та чи законно це

20:45

Завдання, яке ламає мозок: лише люди з гострим зором знайдуть банан за 9 секунд

20:18

Більшість роблять "на око": без чого підживлення часнику не дасть результатуВідео

19:59

"Плюс" буде навіть вночі: коли на Тернопільщині відчутно потеплішає

19:54

Всього 5 хвилин — і килим як новий: простий спосіб повернути блиск без хімчисткиВідео

19:53

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:20

Як подовжити тривалість життя кішки: найпростіший спосіб, який ігнорують власникиВідео

19:10

Конфлікт навколо Ірану може змінити світові ринки: Андрусів назвав ризикиПогляд

18:58

"Трамп чинитиме тиск": з’явився тривожний сценарій завершення війни в Україні

18:53

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:48

Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters

18:45

Лише один секрет збереже урожай: коли сіяти огірки у відкритий ґрунтВідео

18:21

Погода в Україні різко зміниться - де випадуть дощі та вдарить похолодання

18:15

Температура підскочить з -3 до +16: коли на Львівщині різко зміниться погода

17:40

Керував шпигунською мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідникаВідео

17:39

Коли народжуються люди, які наділені особливою інтуїцією – лише чотири дати

17:32

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

17:30

Ціни на пальне різко зростуть: українцям назвали терміни подорожчання на АЗС

17:19

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

17:06

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

16:59

"ФСБ не боїтесь?": зрадницю Йолку "розмазали" українці і отримали відповідь

16:50

Його забувають мити всі: названо одне з найбрудніших місць на кухніВідео

16:32

РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

16:30

Садівники масово закопують банани в землю: причина виявилася несподівано простоюВідео

16:29

Чому досвідчені кухарі збризкують оцтом пательню перед смаженням: старий трюк

15:55

В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:44

Чим пахне Тарас Цимбалюк: парфуми Папи Римського та унісекс-ароматиВідео

15:17

"З глибоким сумом": помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

15:12

Провели переговори: Трамп оголосив про рішення щодо Ірану та віддав наказ армії

15:08

Ефект зоряного неба за хвилини: як ефектно пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:53

На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

14:38

Росія зупинила експорт нафти через порти в Балтійському морі після атаки дронів – ЗМІ

14:22

Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

14:15

Чорт в українській культурі - ким його вважали наші предки

14:11

Вулична камера випадково зафіксувала унікальний ритуал оленів: що вони робили

14:06

Що обов’язково потрібно покласти у великодній кошик: священик назвав 7 продуктівВідео

14:04

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android

