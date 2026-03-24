Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

Поки ЗМІ країни-окупанта вигадують нісенітниці про Аллу Пугачову, яка разом із чоловіком відмовилася підтримувати війну в Україні, співачка живе своїм найкращим життям, оточена родиною та друзями.
Нещодавно Примадонна з'явилася на вечірці з нагоди Дня народження подруги. Вона відбулася в Лімасолі, на Кіпрі, де знаходиться одне з її постійних місць проживання. У своєму блозі в Instagram Пугачова показала фото з іменинницею.
У кадрі 76-річна зірка позує в кокетливому беретику, чорному півшубці та білій спідниці міді з чорним орнаментом. Варто зазначити, що останнім часом Алла Пугачова пересувається за допомогою тростини. Вона перетворила її на стильний аксесуар, який добре вписався в образ.
Раніше Главред розповідав, що в країні-окупанті планувалося вбивство Алли Пугачової. Замах був пов'язаний із кримінальним світом, у якому в артистки були покровителі.
Також стало відомо, що діти Алли Пугачової та Максима Галкіна, 11-річні близнюки Гаррі та Ліза, живуть окремо від батьків. Сім'я збирається разом лише кілька разів на рік.
Читайте також:
- Алла Пугачова обрала нову країну — що сталося
- "Всі ці гроші на СВО": Алла Пугачова потрапила в жахливий скандал
- Схудла і з палицею: Аллу Пугачову "спіймали" під час прогулянки
Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
