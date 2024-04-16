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"Злякалась неймовірно": Анастасія Приходько потрапила в ДТП

Анна Підгорна
16 квітня 2024, 12:26
Нічна траса стала для Насті Приходько справжнім випробуванням на міцність.
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько ДТП - Настя Приходько потрапила в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько в ніч на 16 квітня потрапила в аварію. Інформація про це з'явилася в її блозі в Instagram.

ДТП сталася на трасі до селища Чорнобай Черкаської області, де в артистки заплановано концерт. Сама зірка ціла, не рахуючи сильного психологічного потрясіння. Її автомобіль зміг продовжити рух лише на евакуаторі.

"Їхала артистка на концерт у Чорнобай, а потрапила в ДТП. Я просто [в шоці - неценз.]... Дякую всім, хто допоміг! Вперше їхала на евакуаторі і везла свою ластівку! Злякалась неймовірно", - написала Приходько. Також вона показала кілька відео - як її машину заганяють на евакуатор, і стан дороги, на якій з нею сталася аварія.

відео дня

Судячи з усього, саме невисока якість траси призвела до ДТП за участю артистки. Принаймні в цьому переконана сама Настя Приходько, яка на емоціях насварила компанію, яка несе відповідальність за цю трасу, матом.

Анастасія Приходько
Анастасія Приходько ДТП - Настя Приходько потрапила в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Хто така Анастасія Приходько

Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

Настя Приходько - останні новини:

Раніше українська співачка Анастасія Приходько викрила циніка Шепелєва - вона розповіла, яким чином білоруський ведучий заробив собі місце на пропагандистському телебаченні.

Також Настя Приходько розповіла, як їй "помстився Порошенко" за судовий розгляд у зв'язку зі зйомкою артистки в передвиборчому ролику експрезидента в 2018 році.

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