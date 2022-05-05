Ірина Білик розповіла про реакцію Філіпа Кіркорова на те, що їй ніде жити через рашистів

Ірина Білик розповіла про смс-листування з Кіркоровим під час війни / Колаж

Народна артистка України, співачка Ірина Білик в інтерв'ю Ранку з Україною розповіла про свою останню розмову з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

У перші дні війни Білик намагалася зв'язатися з російськими знаменитостями, яких раніше вважала друзями.

"Я думала, що це дуже добрі люди, що це люди творчі, люди, які дбають про те, щоби людям краще жилося. І я сподівалася на те, що я звернуся, і вони будуть якось путіну - вони теж із ним особисто знайомі - може, вони йому щось скажуть, щоби він перестав це робити з нами. Але ніхто не відповів на моє прохання достукатися до цього звіра", - згадує Білик.

Потім артистка розповіла про те, як рашисти жили в її будинку. Для неї це виявилося величезною душевною травмою. З нею вона звернулася до Філіпа Кіркорова, з яким її пов'язувала багаторічна дружба і спільна творчість. Однак і тут її чекало розчарування. "Я не дуже люблю говорити матюки в ефірі. Я вирішила, що я якось як до людини звернуся до Філіпа (Кіркорова). Я написала йому смску про те, що, "ти коли будеш співати мою пісню (пісня Сніг - прим. редактора), просто знай, що в мене немає де жити." Ну от і все. Але він не відповів​​​​​​​",- розчаровано розповіла співачка.

Після такого удару Білик зробила висновок, що російської естради, російського шоубізу для неї більше не існує: "Їхні життя, їхні дупи і все, що з ними відбувається. Вони там міняють костюми, напевне. Їм весело. Але я не хочу про це знати".

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