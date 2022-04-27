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Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися"

27 квітня 2022, 19:15

Співачка опинилася серед тих знаменитостей, чиї будинки постраждали від рук російських окупантів.

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Ірина Білик розповіла, як в її будинку майже місяць жили рашисти / instagram.com/bilyk_iryna

Народна актриса України, співачка Ірина Білик взяла участь у великому онлайн-проєкті, присвяченому мирним жителям України, які постраждали від військової агресії рф.

Артистка стала амбассадором найбільшого онлайн-архіву історій українців про війну Музей "Голосу мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Артистка вважає, що про свої великі та маленькі трагедії варто говорити, і закликала співвітчизників не мовчати про це, щоб "полегшити біль, запам'ятати трагічні події та побудувати краще, мирне майбутнє".

З чого слід розпочати? Це Ірина Білик показала на власному прикладі – співачка поділилася своєю болючою історією про війну. Так, за її словами, через російських окупантів вона більше не має дому.

"Сьогодні мені важко співати… моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжка біль у душі не дає спокоюМоя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти..на сьогодні мені нема куди повернутись..." - пише Народна артистка України.

Шанувальники Ірини Білик у коментарях підтримали співачку:

"Біль у кожного. З великою надією все буде Україна!!!"

"Це дуже велике горе. Для всіх нас. Ірочко, тримайтеся, ми з вами"

"Дуже шкода, що вам нікуди повернутися. Будемо сподіватися, що це все скоро закінчиться. Тримайтеся, моя дорога!"

"Іра, співчуваю Вам. Усім нам потрібно триматися, все буде добре!"

"Ірочка, дуже шкода. Добре, що можна поділитися та підтримати одне одного. У такий страшний час це необхідно".

читайте такожІрина Білик передбачила швидку і болісну смерть рашистам

Раніше автор пісень і шеф-редактор тревел-шоу Орел і Решка Маша Суша показала, як рашистські загарбники понівечили її будинок в Ірпені.

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