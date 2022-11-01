Іраклі Макацарія показав ніжні поцілунки зі своєю 20-річною дружиною

Ліза Чичуа, як принцеса Жасмін, зачарувала "Холостяка" своїм шармом.
Влітку грузинський бізнесмен і продюсер, головний герой 6 сезону романтичного реаліті Холостяк, учасник танцювального шоу Танці з зірками Іраклі Макацарія одружився на Лізі Чичуа, 20-річній студентці медичного факультету.
До весілля пара перебувала у відносинах більше півтора років. І хоч Макацарія раніше показував себе завзятим холостяком, який не вірить в любов і романтику, молода дівчина розтопила його серце.
Тепер же гордий чоловік при кожному зручному випадку хвалиться красою і талантами своєї обраниці. Так нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилася серія фото в ніжних обіймах Лізи.
Макацарія ні на секунду не залишає дружину одну. На першому знімку він ніжно цілує Лізу в скроню, на другому - обіймає за талію.
Шанувальники пари відзначають: разом вони нагадують казкових персонажів з мультфільмів Діснея - красиві принц і принцеса, вічно закохані та вічно молоді.
Раніше стало відомо, що учасник 2 сезону Холостячки Роман Свечкоренко зробив пропозицію своїй дівчині, яку зустрів відразу ж після того, як вибув з проєкту.
Також Учасник 2 сезону Холостячки, головною героїнею якого була Злата Огневич, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич нещодавно зробив камінг-аут, як бісексуал, і розповів, хто з чоловіків приваблював його на проєкті.
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