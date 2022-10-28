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Знову не Злата: учасник шоу Холостячка-2 оголосив про заручини

28 жовтня 2022, 11:43

Свечкоренко освідчився новій дівчині менш ніж через рік після кінця проєкту.

Роман Свечкоренко
Роман Свечкоренко зробив пропозицію своїй дівчині Валерії / instagram.com/holostyakstb

Психолог Роман Свечкоренко покинув шоу Холостячка-2, головною героїнею якого була Злата Огневич, за крок до фіналу. Відразу ж після проєкту він зустрів своє справжнє кохання.

З дизайнеркою на ім'я Валерія Роман став жити, як сім'я, практично відразу, закохані навіть разом "виховують" собаку. Чоловік вирішив не відкладати це питання та зробив коханій пропозицію.

Це сталося під час театральної вистави. Свечкоренко готував коханій сюрприз, проте все пішло не за планом. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Під час вистави, куди пара прийшла разом, у Валерії сталася панічна атака через "моменти, які наламали весь процес", за 10 хвилин до пропозиції. Однак психолог вирішив не здаватися, і все-таки запропонував коханій руку та серце.

Свечкоренко зазначає: Валерія погодилася стати його дружиною, а подробицями він пообіцяв поділитися пізніше.

Наречена Романа Свечкоренко
Роман Свечкоренко зробив пропозицію своїй дівчині Валерії / instagram.com/svechkorenko

Раніше українська співачка Злата Огневич, яка через півроку після зйомок шоу залишилася одна, несподівано натякнула на нові стосунки і заінтригувала шанувальників тим, чи зайняте її серце.

Також учасник 2 сезону Холостячки, головною героїнею якого була Злата Огневич, підводний фотограф і фрідайвер Андрій Хветкевич нещодавно зробив камінг-аут, як бісексуал, і розповів, хто з чоловіків залучав його на проекті.

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