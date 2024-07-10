Стало відомо, які обов'язки у ЗСУ виконує офіцер Святослав Вакарчук

Український співак і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук вступив до ЗСУ в березні 2022 року. Станом на сьогодні артист все ще є мобілізованим.
Про це виданню Апостроф повідомила прес-секретар Вакарчука Вікторія Хоменко. Вона розповіла, що регулярні виступи музиканта на фронті для українських захисників - частина його обов'язків.
Під час навчання у Львівському національному університеті Святослав Вакарчук проходив військову кафедру. Там же він здобув спеціальність, за якою служить сьогодні.
"Він в свій час проходив військову кафедру при університеті, спеціальність "військова соціологія, психологія", тож, офіцер МПЗ (морально-психологічного забезпечення - прим. редактора). Його поїздки, виступи на фронті, яких вже більше 250 на всій лінії, напрямках, зокрема, - частина цього", - розповіла Хоменко.
Хто такий Святослав Вакарчук?
Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.
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