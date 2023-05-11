Imagine Dragons у кліпі розповіли історію 14-річного українця зі зруйнованого росіянами села

Всесвітньо відомий американський гурт Imagine Dragons зняв кліп у деокупованому українському селі Новогригорівка Миколаївської області.

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Кліп Imagine Dragon на пісню Crushed / колаж Главред, скріншоти з відео

Топова американська попрок-група Imagine Dragons зняли кліп у звільненому від російських окупантів українському селі. Відео з'явилося на YouTube-каналі колективу.

У ролику на пісню Crushed, розповідається історія юного українця, 14-річного Сашка, який з родиною пережив окупацію в селі Новогригорівка Миколаївської області.

"Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім'я Сашка живе без електропостачання і не може користуватися ніякими іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 і поділяться інформацією заради відновлення України", – говорить вокаліст групи Ден Рейнольдс.

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Протягом всього кліпу глядачам показували кадри і знайомили з головним героєм. У ролику показали будинок Саші і його вбитих сусідів, а також розповіли, як школяр ховався в бомбосховищі. А потім хлопчина ніби проводив глядачам екскурсію по зруйнованими окупантами школі, бібліотеці і вулицями села, де з землі стирчать залишки ракет.

Дивіться кліп Imagine Dragons на пісню Crushed:

Нагадаємо, російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом з дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.

У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.

Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестіфаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

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