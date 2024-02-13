"Не допоможе Україні": Ілон Маск зашкварився скандальною заявою про війну і про Путіна

Ілон Маск закликав провалити законопроєкт у Конгресі з допомогою для України.

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Ілон Маск не вірить у перемогу ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Instagram/Е.Musk, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Скандальний американський підприємець-мільярдер Ілон Маск зробив нову заяву, в якій поставив під сумнів здатність України здобути перемогу у війні з країною-агресором РФ.

У контексті розгляду нового пакета в Конгресі він також виступив проти американської допомоги для України. Скандальну заяву Маск зробив під час форуму X Spaces, повідомляє Bloomberg.

При цьому скандальний мільярдер закликав американців вплинути на сенаторів, щоб ті провалили відповідний законопроєкт, у якому передбачається допомога Україні.

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Повідомляється, що в розмові з сенаторами-республіканцями він закликав тиснути на сенаторів, щоб ті не голосували за законопроєкт, який передбачає, зокрема, допомогу для України.

При цьому гендиректор компанії Tesla, не моргнувши оком, зробив комплементарну заяву на адресу диктатора Володимира Путіна.

"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Путін у жодному разі не допустить, щоб РФ програла війну", - упевнений він.

Маск також додав, що на Путіна чинять тиск, щоб він довів війну до кінця. Він також видав дивне припущення, що нібито "якщо він (Путін, - ред.) відступить, його вб'ють".

Скандали за участю Маска

Раніше Маск знову оскандалився підтримкою окупантів. Він погодився з думкою іншого "трампістського" користувача під ніком Wall Street Silver, який стверджував, що Україна вже нібито програла війну і ніколи не поверне під контроль Крим з окупованою частиною Донбасу.

Нагадаємо, Маск познущався над Путіним влучним мемом. Інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону знову висміяли - цього разу це зробив Ілон Маск.

Як повідомлялося раніше, Маск видав абсурдну заяву про війну в Україні. Мільярдер Ілон Маск закликав до "припинення вогню" і назвав війну - "безнадійною ситуацією".

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