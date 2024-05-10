Їх жорстко щимлять: продюсер розкрив справжнє ставлення Кіркорова до нападу РФ на Україну

Продюсер Сергій Перман довгий час дружив із Філіпом Кіркоровим, який зрадив Україну.

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Сергій Перман про дружбу з Кіркоровим / Колаж Главред, фото Комсомольская правда, скріншот

Український продюсер Сергій Перман розповів про те, як закінчилася його дружба з російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Як розповів він в інтерв'ю Дмитру Гордону, у перші дні війни, Кіркоров писав саме те, що повинен був, розуміючи насправді, що відбувається.

"Коли почалася війна, він багато мені писав. Я не міг контактувати в той момент. Він мені писав те, що повинен був. Таких людей, до речі мало було, які писали. Він писав те, що мала написати близька людина близькій людині. Я не буду говорити, що", - каже він.

За його словами, у той момент продюсер у той момент сидів у підвалі. "Півроку він мовчав. Від інших людей я знаю, як його пресингували ці півроку. Потім у нього раптом з'явився пост про Медведчука. І я в нього запитав навіщо він це зробив. Він мені написав, що вони мене годували, так приймали, я, мовляв, не міг вчинити по-іншому", - ділиться Перман.

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Своєю чергою, продюсер відповів співакові, що і Україна його приймала і годувала, збиралися повні зали. "На що мені прийшла одна відповідь: я не можу по-іншому", - каже він.

За словами продюсера, російських артистів "щимлять", і що більший артист, то більше "щимлять". "Він зробив свій вибір, ми по різні боки, тому ця сторінка мого життя давно перегорнута", - додає Сергій Перман.

Продюсер додає також, що всі вони розуміють, що відбувається насправді. "Я зараз говорю про той рівень людей, з яким ми з тобою спілкувалися", - вважає він.

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Нагадаємо, нещодавно зрадниця Регіна Тодоренко мала необережність привести на зйомки свого старшого сина Мішу. Дитина розмістилася на руках у мами, яка сиділа в журі разом із путіністом Пилипом Кіркоровим. Дитина крутилася і кричала в мікрофон, чим сильно дратувала Кіркорова.

А також у країні-окупанті Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці.

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