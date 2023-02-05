Ігоря Ніколаєва до інфаркту довела дружина - в оточенні співака натякнули на розлучення

ЗМІ стверджують, що нездорова атмосфера, яка панувала між 63-річним Ніколаєвим і Проскуряковою останнім часом, могла привести до проблем з серцем.

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова сильно сварилися до того, як артист зліг з інфарктом / instagram.com/uliaveronika

Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні з підозрою на інфаркт наприкінці січня. І хоч він сам і його близькі спростовували цю інформацію, вже в лікарні, через кілька днів після першого, з ним трапився другий інфаркт.

Його стан лікарі оцінюють невтішно - артисту необхідна серйозна реабілітація, а результати лікування поки складно спрогнозувати. І поки Ніколаєв лежить в лікарні, його близьке оточення дає неоднозначні коментарі в росЗМІ.

Так сусідка композитора заявила, що вдома у артиста останнім часом було неспокійно - його нинішня дружина, артистка Юлія Проскурякова часто скандалила та лаялася матом. Їхні стосунки переживають не найкращі часи, можливо, справа йде до розлучення, через що Миколаїв і зліг з хворим серцем.

"Може, вони навіть посварилися, тому що ходять чутки, що вони розлучаються", - впевнено заявляє сусідка.

Сама Проскурякова ці звинувачення заперечує - мовляв проблеми у Миколаєва були, але про небезпеку для життя, і тим більше розлад в їх відносинах мови не йде.

Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні

Після повідомлення про госпіталізацію, сам ігорь Миколаїв вийшов на зв'язок і повідомив, проходить обстеження.

"Відчуваю себе добре, сподіваюся зустрітися зі своїми глядачами найближчим часом на запланованих концертах!" - написав музикант в Instagram.

Варто відзначити, що в кінці березня 2020 року МИКОЛАЇВ вже потрапляв до лікарні з підозрою на COVID-19, але лікарі виявили у нього пневмонію.

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