В реанімації, не може розмовляти: з'явилися дані про стан Ніколаєва

Ігор Ніколаєв змінився до невпізнання після гормональної терапії, яка сильно вдарила по його організму, стверджують в Росії.

Ігор Ніколаєв / скріншот YouTube

Стан співака і композитора Ігоря Ніколаєва, який днями потрапив до лікарні, ретельно приховують його рідні.

У композитора був вже другий інфаркт, а стан артиста куди гірше, ніж намагається показати сім'я зірки, пишуть росЗМІ.

"Після важкої операції на серці співак знаходиться в реанімації. У лікарні він пробуде кілька тижнів, так як лікарі бояться ускладнень. Під час стентування йому встановили всередину пристрій, який розширює судини. Він може не прижитися, тому співак повинен бути весь час під наглядом фахівців. Ігорю Юрійовичу не можна користуватися телефоном і розмовляти. Тому дивно виглядають коментарі, які від його імені роздають і пишуть в його блозі", - повідомило анонімне джерело.

Більш того, Ніколаєв змінився до невпізнання після гормональної терапії, яка сильно вдарила по його організму.

Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні

Після повідомлення про госпіталізацію, сам Ігор Ніколаєв вийшов на зв'язок і повідомив, проходить обстеження.

"Відчуваю себе добре, сподіваюся зустрітися зі своїми глядачами найближчим часом на запланованих концертах!", - написав музикант в Instagram.

Варто відзначити, що в кінці березня 2020 року Ніколаєв вже потрапляв до лікарні з підозрою на COVID-19, але лікарі виявили у нього пневмонію.

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