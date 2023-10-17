І це не Ярославський: суддя МастерШеф Мартиновська розповіла про новий роман

Ольга Мартиновська зараз на тому етапі відносин, коли в новому партнері тебе захоплює абсолютно все.

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Ольга Мартиновська завела новий роман та прокоментувала стосунки з Володимиром Ярославським / колаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Український шеф-кухар і суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Ольга Мартиновська вперше розповіла про новий роман, який, за її словами, значно відрізняється від усіх її попередніх стосунків. Подробицями кулінар поділилася в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Мартиновській часто приписують романтичну близькість з Володимиром Ярославським - її другом та колегою по проєкту. Вона не заперечує, що багато часу проводить з ним, але дружніх граней вони не переходять.

"Ні, це не Володимир. Ми з ним справжні класні друзі. Ми з Володимиром підписали договір, що ніякий секс на нашу дружбу не впливатиме, щоб її не поламати. Друга сьогодні непросто знайти. Ми цінуємо нашу дружбу. Ну Вовка нижчий за мене зростом!" - зазначає Ольга.

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Між тим її новий обранець подарував їй давно забуте почуття закоханості, а також комфорт та стовідсоткове прийняття. Шеф-кухар зізнається - вони разом ще занадто мало, щоб робити якісь прогнози, але вона дуже щаслива.

"Зараз я закохалася за багато років. Буквально місяць, як почалися стосунки. Стосунки, в яких мене люблять. Я губу не розкатаю. Ці стосунки не вписувалися в мої плани. Але це так класно. Як класно, коли тебе люблять. Він із ресторанної сфери. ... Вперше мені так комфортно, мені так подобається, тому що я вперше не намагаюся бути кращою, ніж я є. Я люблю міцно матюкнутися, і я при ньому це роблю. Не тому що я його не поважаю, а тому що він так організував наше спілкування, що я можу собі це дозволити, і він приймає це з любов’ю. І коли ти розумієш, що не потрібно бути тим, ким ти не є, це джекпот", - поділилася своєю радістю Ольга Мартиновська.

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