"Хотів би віддати цю честь Росії": вперше в історії український фільм отримав Оскар

Режисер кіно Мстислав Чернов виголосив яскраву промову, отримуючи заповітну статуетку.

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Україна вперше отримала Оскар / Колаж Главред, скріншот церемонії

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" вперше в історії України отримав Оскар у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший український фільм, який отримав Оскар.

Сюжет фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" висвітлює події початку повномасштабного вторгнення, коли терористична Росія почала знищувати мирні міста України.

У картині зображуються перші дні облоги Маріуполя. Фільм містить кадри російських обстрілів і бомбардування пологового будинку.

Вийшовши на сцену, Чернов заявив, що "Оскар" став першим в історії українським фільмом. "Для мене велика честь, але я, ймовірно, буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що мені б хотілося ніколи не знімати цей фільм", - сказав він.

На відео - промова Мстислава Чернова на церемонії вручення Оскара:

Мстислав Чернов на церемонії вручення Оскара / Скриншот Телеграм

"Я хочу мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не вторгалася в наші міста. Я хочу мати можливість обміняти це на те, щоб росіяни не вбивали 10 000 моїх співвітчизників", - додав режисер.

Чернов сказав, що він також хотів би мати можливість віддати цю честь Росії, "звільнивши заручників", а також "цивільних осіб, які зараз перебувають у в'язницях".

"Я не можу змінити історію. Я не можу змінити минуле", - підсумував він. "Але ми всі разом, ви - одні з найталановитіших людей у світі - можемо зробити так, щоб історичний рекорд був встановлений правильно, і правда восторжествує, а жителі Маріуполя і ті, хто загинув, ніколи не будуть забуті. Тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію", - сказав він.

Чернов підсумував: "Дякую Україні".

Нагадаємо, раніше під час виконання бойового завдання на фронті загинув український актор, зірка вітчизняних телесеріалів і військовий ЗСУ Богдан Колесник. Загибель Богдана 23 грудня підтвердили його колеги по цеху.

Раніше також ведучий "ЖВЛ представляє" на 1+1 Україна Тимур Мірошниченко долучився до зйомок серіалу "Коло омани". Нова стрічка розповість історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам заради того, щоб повернути власну доньку.

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