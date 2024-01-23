Фільм про Маріуполь номінували на Оскар-2024

Стрічка від режисера і відеографа Мстислава Чернова представлена в категорії "повнометражний документальний фільм"

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Фільм про Маріуполь повинен побачити весь світ / Колаж Главред, скріншот YouTube

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив до списку номінантів на престижну американську кінопремію "Оскар-2024".

Як повідомляє ТСН, про це стало відомо в прямому ефірі Американської кіноакадемії в YouTube, де оголошують претендентів на перемогу. Стрічка від режисера і відеографа Мстислава Чернова представлена в категорії "повнометражний документальний фільм".

На відео - трейлер фільму:

У фільмі "20 днів у Маріуполі" розповідається про початок повномасштабної війни, коли російські окупанти окупували місто. Тоді в Маріуполі залишилася єдина команда журналістів, які, незважаючи на складнощі, намагаються продовжувати працювати і документувати те, що відбувається.

Нагадаємо, раніше під час виконання бойового завдання на фронті загинув український актор, зірка вітчизняних телесеріалів та військовий ЗСУ Богдан Колесник. Загибель Богдана 23 грудня підтвердили його колеги по цеху.

Раніше також ведучий "ЖВЛ представляє" на 1+1 Україна Тимур Мірошниченко приєднався до зйомок серіалу "Коло Омани". Нова стрічка розповість історію жінки, яка прагне відновити правду і відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам заради того, щоб повернути власну дочку.

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