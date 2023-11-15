З мрією про велике кіно: Мірошниченко розповів про зйомки у серіалі "Коло омани"

Детективна мелодрама від 1+1 "Коло омани" зібрала відомих українських акторів у захопливому сюжеті.

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Тімур Мірошниченко знявся у серіалі від 1+1 Україна Коло омани / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Ведучий "ЖВЛ Представляє" на 1+1 Україна Тімур Мірошниченко долучився до зйомок серіалу "Коло омани". Нова стрічка розкаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку. Премʼєра детективної мелодрами відбудеться 27 листопада о 20:30 на 1+1 Україна. У серіалі Тімур зіграв самого себе - відомого телеведучого, який став гостем авторської програми головного героя стрічки Стаса Гончарука (у виконанні актора Сергія Стрельникова).

Це не перший кінодосвід Тімура - раніше він знімався у серіалах, короткометражках, повному метрі, документальних проєктах та різноманітних відеокліпах, тож на знімальний майданчик прийшов, маючи певні знання. Проте ведучий зазначає, що його потенціал в акторській сфері ще не до кінця розкритий і він має, що показати глядачеві. Працюючи на одному майданчику з відомими акторами телеведучий намагається спостерігати за їхньою роботою, яку конвертує у власний досвід.

"Я часто бував на знімальних майданчиках в ролі журналіста, безпосереднього учасника знімального процесу або актора, тому багато уважно придивлявся за роботою акторів у кадрі й поза ним. Мені подобається спостерігати за тим, як професійні актори перевтілюються, вживаються у ролі, як репетирують - це все стає чудовим досвідом для мене. Я вважаю, що моя акторська історія ще не розкрита повністю. Я мрію зіграти по-справжньому велику роль у кіно", - розповів Тімур Мірошниченко.

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Тімур Мірошниченко знявся у серіалі від 1+1 Україна Коло омани / Прес-служба

У серіалі "Коло омани" також зіграли відомі українські актори, такі як: Катерина Варченко, Наталя Васько, Олександр Соколов, Дар’я Легейда та наймолодша ведуча Сніданку з 1+1 Єфросинія Мельник.

Дивіться прем’єру детективної мелодрами "Коло омани" 27 листопада о 20:30, з понеділка по четвер на 1+1 Україна.

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