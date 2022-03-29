Хоче, але не може: у Росії спробували виправдати зраду Ані Лорак

У Росії спробували виправдати зраду Ані Лорак / instagram.com/anilorak/

Співачка українського походження Ані Лорак довгий час будувала кар'єру на території РФ. Після нападу країни-агресора на її історичну батьківщину, Кароліна Куєк ніяк не відреагувала на трагедію, що розгорілася, за що і була внесена до чорного списку серед проросійських артистів або тих, хто замовчує про вторгнення Росії в Україну.

Опальну Лорак спробувала виправдати відома російська блогерка Олена Блин. Посилаючись на особисте знайомство зі співачкою, вона впевнено стверджує - даремно її в Україні ображають, Лорак ні в чому не винна.

Правда, всі міркування Блин будуються виключно на її здогадах та домислах. Так вона припустила, що Лорак може волонтерити в РФ для України.

"А знаючи її, я впевнена, що вона не залишається байдужою до того, що відбувається" - заявила блогерка.

Таким же кволим аргументом вона спробувала виправдати і мовчазну позицію Куек: мовляв співачка дуже хоче виступати на Україні, але їй заважають протестувальники. "Її звинувачують у тому, що вона вже давно виступає в Росії, не повертається на батьківщину і робить кар'єру в Москві. Послухайте, а ви знаєте взагалі історію, що Ані Лорак не пускають на батьківщину вже 8 років. Їй не дають там виступати",- впевнено заявляє Блин.

Що до Ані Лорак, то вона як і раніше мовчить, не виявляючи абсолютно ніякої зацікавленості в тому, що її співвітчизників знищують послідовники кривавого путінського режиму.

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