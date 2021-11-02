Грім в раю: Надя Дорофєєва засумнівалася в любові Дантеса

Дорофєєва і Дантес разом 10 років / instagram.com/vladimirdantes

Співаки Дорофєєва і Дантес в шлюбі з 2015 року, ще чотири - у відносинах. Десять років, що артисти разом, вони створюють враження однієї з найміцніших пар шоу-бізнесу. Але можливо, що їх непорушний союз все ж дав тріщину.

Про це може свідчити сторіс в Instagram-акаунті Дорофєєвої. Дівчина запропонувала шанувальникам задати їй кілька питань, на які із задоволенням відповіла.

Були стандартні питання, на кшталт "які три книги порекомендуєш" і "як ви спілкуєтеся з Льошею Позитивом". Були і більш особисті.

Спершу у співачки запитали, який фактор може змусити співачку припинити стосунки з людиною. На що Дорофєєва відповіла: "Зрада. Від таких людей треба бігти".

Наступним питанням у артистки поцікавилися, чи думає вона, що Володимир (Дантес) її любить. Співачка виклала спільне фото з чоловіком, на якому вона стоїть спиною до камери, схилившись над Дантесом, а він сидить перед нею на піску та посміхається. На фото було одне-єдине слово: "Сумніваюся".

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Дорофєєва сумнівається в почуттях чоловіка/ instagram.com/nadyadorofeeva

Чи означає це, що між подружжям пробігла чорна кішка, чи пов'язані між собою ці дві відповіді, або це просто невдалий жарт, поки невідомо. Ні Дорофєєва, ні Дантес більше не коментували цю ситуацію, а в соціальних мережах артистів все як ні в чому не бувало.

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Раніше, поки Дорофєєва була в Португалії, Дантес пристрасно вкусив танцівницю.

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