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Ксенія Мішина зробила офіційну заяву про її стосунки з Еллертом

29 жовтня 2021, 12:21

Актриса втомилася від пліток про своє особисте життя і вирішила закрити це питання раз і назавжди.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина і Олександр Еллерт:щасливі разом? / Instagram

Актриса, переможниця Танців з зірками і Холостячка 2020 Ксенія Мішина вирішила поставити крапку в пересудах про її стосунки з Олександром Еллертом.

В Instagram Мішина відповідала на запитання шанувальників. Серед інших було і питання про її роман з Еллертом, адже після Холостячки вони здавалися дуже міцною парою, а їх розставання влітку сильно засмутило фанатів закоханих. Плекаючи надію на возз'єднання Еллерта і Мішиної, вони запитали у актриси, які ж між ними насправді відносини.

Відповідь артистки була досить однозначною: "Багато питань на одну і ту ж тему, відповідаю всім: у нас немає відносин і ми не разом".

Далі Мішина розповіла, що для неї ідеальна сім'я: "Це, по-перше, дві людини, які прагнуть разом створити ідеальну сім'ю, і які разом бачать в цьому цінність".

На питання "Що табу для ваших відносин? І що ніколи не вибачите?"актриса відповіла: "Зради, абьюз, психологічний і фізичний. Дуже важко існувати в маніпулятивних відносинах і в інфантильних".

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Мішина розповіла, які у неї стосунки з Еллертом / instagram.com/misha.k.ua

Причина розставання Мішиної з Еллертом залишається таємницею, але після цих відповідей актриси в сторіс шанувальники пари припустили, що вся справа в інфантильності Олександра Еллерта і його небажанні будувати сім'ю.

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Рана Мішина поділилася порадою, Як правильно виходити з токсичних відносин.

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шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ксенія Мішина Олександр Еллерт
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