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"Пані Галкіною користувалися з її згоди": путініст Міхалков бридко образив Аллу Пугачову

20 вересня 2022, 15:16

Микиту Міхалкова, який схвалює військову агресію РФ, образило, що його власні герої пророкують йому безславну кончину.

Микита Михалков, Володимир Путін, Алла Пугачова
Микита Міхалков образився на Аллу Пугачову, і розповів, як нею "користуються" / t.me/nikitabsg, instagram.com/alla_orfey

Режисер-путініст, який яро підтримує війну в Україні, Микита Міхалков не упустив можливість "вкусити" співачку Аллу Пугачову, натякнувши у своєму шоу, що вона - жінка легкої поведінки.

Конфлікт між режисером-рашистом і Примадонною, яка підтримує антивоєнну позицію чоловіка, коміка Максима Галкіна, розгорівся після того, як Пугачова на своїй сторінці в Instagram звинуватила Міхалкова у нелюдяності за його політичні переконання.

Зробила вона це за допомогою фільму Раба любові, в якому головна героїня називає своїх переслідувачів звірами, проклятими їх нащадками. Іронічно, але режисером цього фільму виступає сам Міхалков.

Біснуватого путінського підлизу зачепило те, що йому було відмовлено в людяності. Тому він, порівнюючи героїню Ольгу Вознесенську і співачку Аллу Пугачову, заявив, що артистку використовують, і їй це вигідно.

"Я тільки чесно не зрозумів, чому вона відразу позбавили мене права бути людиною. По-перше я ні слова про неї не говорив ніколи поганого, а по-друге, чому вона використала фрагмент з мого фільму Раба любові? Героїня Ольга Вознесенська в трамваї, який мчить, без водія, наздоганяється "охранкою", говорить слова слова: "Ви звірі, ви звірі! Ви будете прокляті своєю країною". Чому пані Галкіна вставляє цей уривок? Мабуть ототожнюючи себе з цією героїнею. І порівняння це неймовірно вульгарне і помилкове. Ольгу Вознесенську переслідує охранка за те, що вона допомагала терористам. А хто переслідував пані Галкіну? ... Єдине, в чому може бути схожість між долями Ольги Вознесенської і пані Галкіної в тому, що Ольгу Вознесенську використовували, нею користувалися, без її відома. А пані Галкіною "користувалися" з її згоди. Ольга Вознесенська була дійсно рабою любові, а ось рабою чого була і є пані Галкіна - це не мені судити", - уїдливо прокментував Міхалков.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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