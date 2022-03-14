Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!"

Телеведучий різко звернувся до росіян.
Телеведучий Юрій Горбунов, як і більшість українців, впевнений у перемозі України над Росією.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото Москви в майбутньому. На знімку видно останки Кремля і зруйнована столиця Росії.
"Ваше недалеке майбутнє, рашисти!! Здохніть в пеклі!!",- написав Горбунов у підписі до посту.
Як повідомляв Главред, раніше астролог Анна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як будуть розвиватися події найближчим часом.
Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.
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Автор: Сергій Коломієць