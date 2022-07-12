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Голлівудський актор розплакався в прямому ефірі, згадуючи особисту зустріч з Путіним 8 років тому

12 липня 2022, 23:49

Еталонний мачо Міккі Рурк тремтячим голосом розповів, що у війні в Україні лякає його найбільше.

Міккі Рурк
Міккі Рурк розплакався в прямому ефірі, розповідаючи про війну в Україні / imdb.com

Голлівудський актор Міккі Рурк (9 1/2 тижнів, Залізна людина, Місто гріхів) в інтерв'ю для американського телебачення поділився своїми спогадами про зустріч з президентом РФ Путіним у 2014 році.

Тоді артист відвідав рідне місто президента-тирана на його особисте запрошення. Разом вони прийшли провідати дітей з невиліковними онкозахворюваннями. Рурк зазначив, що ще тоді Путін здавався людиною, яка здатна на співчуття.

"І це був дуже сумний візит. Я говорив з маленькими дітьми... я подивився тоді на нього (Путіна – прим. редактора) і в його вираженні обличчя побачив очевидне переживання через ситуацію, в якій ми опинилися. Це був хтось, хто мав емпатію", - згадує актор.

Через цей випадок йому здається диким, в яке чудовисько перетворився Путін зараз. "Це те, що не дає мені спокою. Ці країни, як братні. Я не розумію, чого він хоче. Не тільки військових вбивають, а й цивільних, старих і молодих людей, школи і госпіталі стають мішенню. Все це неправильно. Я хочу щоб у нього в голові або серці продзвенів якийсь дзвіночок. Щоб він прокинувся і закінчив все це", - розповів Рурк, ледь стримуючи сльози.

Тремтячим голосом він розповів, в якому жаху знаходиться від знімків наслідків військового вторгнення РФ в Україну. Він постійно ставить себе на місце постраждалих, і це здається Міккі просто немислимим. Коли він розповідав, який знімок потряс його найбільше, актор був змушений надіти окуляри, щоб приховати сльози: "Але фото, яке зачепило мене найбільше, це знімок старого чоловіка з маленьким сірим котиком на руках. Старий вижив, його будинок розбомбили. Він втратив 5 членів своєї сім'ї. У нього залишився тільки кіт".

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Раніше російський співак Леонід Агутін під час свого концерту зі сцени заявив, що засуджує війну, розпочату Росією в Україні, і закликає зупинити весь цей жах, через який щодня гинуть сотні людей.

Крім того стало відомо, що батьки майбутньої королеви Великобританії, нині - Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської, мають намір прийняти біженців з України у своєму шикарному маєтку в Беркширі.

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