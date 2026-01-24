Голлівуд готується до весілля року: ЗМІ назвали імена закоханих

У Голлівуді ходять чутки про весілля між Саттон Фостер і Х'ю Джекманом.

Х'ю Джекман нібито планує масштабне свято / колаж: Главред, фото: instagram.com/thehughjackman, instagram.com/suttonlenore

Х'ю Джекман нібито планує масштабне свято

Актор хоче влаштувати розкішне весілля в Нью-Йорку

У Голлівуді ходять чутки про можливе весілля року між зіркою Бродвею Саттон Фостер і актором Х'ю Джекманом вже в 2026 році.

Як пише Radar Online з посиланням на джерела, зіркова пара активно готується до нового етапу відносин, як тільки будуть завершені всі юридичні формальності. Зараз Фостер прискорює процес розлучення зі сценаристом Тедом Гріффіном, з яким була одружена з 2014 року.

Тим часом Х'ю Джекман, який остаточно завершив розлучення з Деборрою-Лі Фернесс в червні минулого року після 27 років шлюбу, нібито вже планує масштабне свято. За словами близьких до пари людей, актор хоче влаштувати розкішне весілля в Нью-Йорку.

Подейкують, що серед можливих гостей можуть бути Ніколь Кідман, Рассел Кроу, Наомі Воттс, а роль шафера може дістатися давньому другу Джекмана Райану Рейнольдсу. Джерела зазначають, що для актора гроші не є проблемою, адже він хоче зробити цю подію дійсно незабутньою.

Чутки про роман між Фостер і Джекманом почали активно обговорювати ще під час їхньої спільної роботи в мюзиклі "The Music Man" на Бродвеї, який йшов з 2021 по 2023 рік. Однак публічно пара вперше з'явилася разом тільки в кінці 2024-го.

Про особу: Х'ю Джекман Х'ю Джекман - австралійський актор театру і кіно, співак і продюсер. Став відомий широкій публіці за роллю супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів "Люди Ікс". Номінант на премії "Оскар" (2013), BAFTA (2013) і "Золотий глобус" (2002, 2018), володар премії "Золотий глобус" (2013), театральної премії "Тоні" (2004, 2012), телевізійної премії "Еммі" (2005) і музичної премії "Греммі" (2019). Джекман став єдиним виконавцем в історії Бродвею, який отримав всі основні театральні премії протягом одного сезону (за роль у "Хлопчик з країни Оз") — "Тоні", "Drama Desk" і "Outer Critics Circle", так звана "потрійна корона Бродвею", повідомляє Вікіпедія. Вибрана фільмографія: "Кейт і Лео", "Пароль "Риба-меч", "Ван Хельсінг", "Фонтан", "Престиж", "Жива сталь", "Знедолені", "Робот на ім'я Чаппі", "Австралія" і "Найвеличніший шоумен".

