"Гарний хлопчик": Іван Дорн потрапив у черговий скандал із російською мовою

Поп-співак українського походження Іван Дорн знову потрапив у скандал через російську мову. Він, крім звичайних концертів, зараз грає діджей-сети, але, як і раніше, ігнорує питання фанатів про те, коли повернеться в Україну. Наприклад, він нещодавно зовсім виклав у Мережу відео, де розповідав про те, як знаходить мотиви для своєї пісні - причому розповідь вів російською мовою.
Логічно, що такому вчинку Дорна зраділи громадяни країни-агресора РФ, білоруси та інші жителі СНД - і, навпаки, дико розлютилися українці.
Хто такий Іван Дорн?
Іван Олександрович Дорн - український співак, музикант, автор пісень, продюсер, діджей, актор і телеведучий. Засновник і директор будинку культури та музичного видавництва Masterskaya, повідомляє "Вікіпедія".
Іван Дорн - останні новини про артиста
Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.
В інтерв'ю проєкту "Говорящие головы" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.
До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.
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