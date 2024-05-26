"Гарний хлопчик": Іван Дорн потрапив у черговий скандал із російською мовою

Поп-співак, артист і діджей Іван Дорн знову оскандалився у своїх соцмережах через російську мову.

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Іван Дорн скандал: співак потрапив у черговий конфуз / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Поп-співак українського походження Іван Дорн знову потрапив у скандал через російську мову. Він, крім звичайних концертів, зараз грає діджей-сети, але, як і раніше, ігнорує питання фанатів про те, коли повернеться в Україну. Наприклад, він нещодавно зовсім виклав у Мережу відео, де розповідав про те, як знаходить мотиви для своєї пісні - причому розповідь вів російською мовою.

Логічно, що такому вчинку Дорна зраділи громадяни країни-агресора РФ, білоруси та інші жителі СНД - і, навпаки, дико розлютилися українці.

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Хто такий Іван Дорн? Іван Олександрович Дорн - український співак, музикант, автор пісень, продюсер, діджей, актор і телеведучий. Засновник і директор будинку культури та музичного видавництва Masterskaya, повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

В інтерв'ю проєкту "Говорящие головы" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.

До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.

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