Кейт Міддлтон здивувала вибором нової професії

Як виглядає пальто Кейт Міддлтон

Як вона створила свій дизайн

Кейт Міддлтон освоює нову територію: дизайн одягу.

Як пише Page Six, принцеса Уельська продемонструвала пальто власного пошиття під час недавньої поїздки до Шотландії, непомітно представивши його у вівторок.

Повідомляється, що Міддлтон працювала з компанією Johnstons of Elgin і кравцем Крісом Керром, щоб довести до досконалості картатий візерунок, який потім був використаний для створення її довгого двобортного пальто.

Хоча створення картатого виробу на замовлення може бути честю, зарезервованою для самої Кейт Міддлтон, на сайті Керра пропонується можливість створити власний костюм за індивідуальними мірками, що додасть йому трохи ексклюзивності. За даними бренду, це обійдеться вам від 2300 до 4700 доларів (98 000 - 201 000 гривень).

У вівторок, відвідуючи Національну академію керлінгу, королівська особа була одягнена в темно-синю водолазку Zara і спідницю Johnstons of Elgin x Le Kilt. Вона доповнила образ чорними замшевими черевиками Gianvito Rossi і синім картатим двобортним пальто.

Коли вона зняла пальто, вона показала ще один шар під ним — жилет з тканини з візерунком Fair Isle від Bamford.

Міддлтон часто використовує свій одяг і прикраси, щоб висловити підтримку місцям, які вона відвідує, і тому її вибір одягти пошитий на замовлення пальто від Johnstons of Elgin демонструє не тільки використання британських матеріалів, але і британське пошиття.

Крім того, у вівторок вона відвідала Radical Weavers, студію і благодійну організацію в Стірлінгу, яка займається просуванням тартанового ткацтва, що ще раз підкреслює її новий інтерес до моди.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великобританії Чарльза III.

