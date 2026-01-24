Коханка чоловіка Алсу виходить заміж за Абрамова

Коротко:
- За кого виходить Решетова
- Хто привітав росіянку
Скандальна коханка колишнього чоловіка російської співачки Алсу, яка мовчить про те, що її терористична батьківщина вторглася в суверенну Україну, виходить заміж.
Як повідомляють російські пропагандисти, Решетова поділилася фото з обручкою з величезним діамантом.
"З літа 2025 року Анастасію Решетову часто бачили в компанії молодого чоловіка на прізвище Абрамов. Пташки кажуть, що, можливо, він і зробив дівчині пропозицію. На кадрах Анастасія поруч з Єгором Абрамовим, який в коричневому поло і з годинником. Єгор — хлопець завидний", - пишуть пропагандисти.
Абрамов — нова жертва Решетіної, він син і спадкоємець Олександра Абрамова, мільярдера і співвласника "Євраз Холдинг". Решетова з Абрамовим літали на відпочинок до Сардинії великою компанією.
До слова, Решетову привітала українка, танцівниця Санта Дімопулос. "Вітаю", - коротко написала вона, додавши до свого коментаря емодзі у вигляді сердечок.
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Злата Огневич вирішила провести зимову відпустку в екзотичній південноазіатській країні В'єтнам. Однак відпочинок у артистки не вдався через росіян, які заполонили острівний курорт.
Також норвезький співак Олександр Рибак анонсував своє сенсаційне повернення на конкурс Євробачення. Останнім часом співак відчув потребу в творчих змінах, тому займався створенням мюзиклу і отримував ступінь магістра кіномузики в Колумбійському коледжі в США.
