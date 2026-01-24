Коханка чоловіка Алсу виходить заміж за Абрамова

Анастасія Решетова після довгих пошуків нарешті виходить заміж за Абрамова.

Коханка Абрамова виходить заміж / Колаж Главред, фото Instagram/a.reshetova

Скандальна коханка колишнього чоловіка російської співачки Алсу, яка мовчить про те, що її терористична батьківщина вторглася в суверенну Україну, виходить заміж.

Як повідомляють російські пропагандисти, Решетова поділилася фото з обручкою з величезним діамантом.

Коханка чоловіка Алсу зібралася заміж / Фото Instagram/a.reshetova

"З літа 2025 року Анастасію Решетову часто бачили в компанії молодого чоловіка на прізвище Абрамов. Пташки кажуть, що, можливо, він і зробив дівчині пропозицію. На кадрах Анастасія поруч з Єгором Абрамовим, який в коричневому поло і з годинником. Єгор — хлопець завидний", - пишуть пропагандисти.

Коханка чоловіка Алсу зібралася заміж / Фото Instagram/a.reshetova

Абрамов — нова жертва Решетіної, він син і спадкоємець Олександра Абрамова, мільярдера і співвласника "Євраз Холдинг". Решетова з Абрамовим літали на відпочинок до Сардинії великою компанією.

Коханка чоловіка Алсу зібралася заміж / Фото Instagram/a.reshetova

До слова, Решетову привітала українка, танцівниця Санта Дімопулос. "Вітаю", - коротко написала вона, додавши до свого коментаря емодзі у вигляді сердечок.

Коханка чоловіка Алсу зібралася заміж / Фото Instagram/a.reshetova

Про особу: Алсу Алсу Абрамова – російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артистка ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

