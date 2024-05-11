Фінал Євробачення-2024: alyona alyona та Jerry Heil зробили потужну заяву просто на сцені конкурсу

Представниці України alyona alyona та Jerry Heil після свого виступу у фіналі Євробачення 2024 здивували весь світ.

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Євробачення 2024 - виступ України / Колаж Главред, фото скріншот із відео, euruvision.tv

Сьогодні, 11 травня, у Швеції розпочався фінал Євробачення 2024. Україна виступала під 2 конкурсним номером.

Представниці України вклали максимум своїх сил, щоб гідно виступити.

Частина, коли на екрані з'явилися фосфорні снаряди, вразила усіх глядачів. Артисток зустрічали потужними оплесками в залі.

Варто зазначити, що alyona alyona показала найкраще читання репу за весь час. У виступ додали більше емоцій.

Представниці України alyona alyona та Jerry Heil після свого виступу у фіналі Євробачення 2024 здивували весь світ.

Наприкінці артистки сказали: "Peace and Freedom for Ukraine!" - "Мир і свободу Україні!", чим підірвали всіх глядачів Євробачення. У залі почали аплодувати та скандувати Україні.

Дивіться відео, що сказали alyona alyona та Jerry Heil після виступу на сцені:

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

Як виступила Україна на Євробаченні 2024:

Євробачення-2024 - останні новини

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і представляє Україну на Євробаченні. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також стало відомо, що проросійського учасника Євробачення зняли з фіналу. За кілька годин до підсумкового концерту організатори конкурсу оголосили про дискфаліфіацію.

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