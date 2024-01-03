Філіп Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці

56-річний путініст випадково засвітив малюнок, який ретельно приховував кілька місяців.

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Філіп Кіркоров зробив своє перше татуювання / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Співак-путініст Філіп Кіркоров схильний до радикальних змін іміджу. Через це він не раз стверджував, що ніколи не стане робити татуювання, мовляв це на все життя, а натільний малюнок буде заважати йому в пошуку нових луків.

Однак свої переконання Примадонн, в гонитві за стрімко згасаючою молодістю, все ж вирішив зрадити. Останнім часом він став з'являтися на публіці в різних рукавичках і мітенках. Які, як виявилося, артист носив не тільки для тепла.

РосЗМІ публікують свіжі фото Філі, на яких чітко видно величезне татуювання, яке майже повністю приховує тильну сторону його правої долоні. Малюнок зображує жука скарабея.

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Причиною появи тату у Кіркорова вже називають його другу половинку, яка, за чутками, значно молодше співака. Заради цієї людини він повністю перекроїв себе і тепер терпить глузування над своїм безглуздим виглядом. Ймовірно, татуювання, яке Філіп так ретельно приховує, має сакральний сенс для пари.

Філіп Кіркоров зробив своє перше татуювання / колаж: Главред, фото: t.me/iamhronik

Раніше у мережі з'явилося фото моторошно опухлого Кіркорова, який став ледь впізнаваний. Співак був явно не в собі - на світському заході він цурався не тільки журналістів, а й своїх колег.

Також стало відомо, що дітей Філіпа Кіркорова захейтили в школі через нові сідниці татуся. Витівки епатажного артиста вилазять його спадкоємцям боком, до чого йому, схоже, абсолютно немає діла.

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