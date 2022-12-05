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Фантомні болі в області дотепності: права рука Лаврова Марія Захарова наїхала на Вайкуле та Пугачову

5 грудня 2022, 11:58
Меметична пропагандистка обурилася, що діви російської сцени не бажають кланятися в ніжки та підтримувати кремлівські наративи.
Марія Захарова, Лайма Вайкуле, Алла Пугачова
Марія Захарова висловилася на адресу Вайкуле і Пугачової / t.me/MariaVladimirovnaZakharova, instagram.com/laima_vaikule_official

Представниця МЗС РФ і "права рука" Сергія Лаврова Марія Захарова відома своїми безглуздими висловлюваннями, які розбирають на цитати, і використовують в якості безглуздих каламбурів і гіркої сатири.

Нещодавно Захарова вирішила прокоментувати інтерв'ю латиської співачки Лайми Вайкуле, в якому проукраїнськи налаштована артистка засуджувала цькування Алли Пугачової за антивоєнну позицію її сім'ї та близького оточення.

Співачка нагадала всім тим, хто самостверджується за рахунок Примадонни і хейту в її бік, що та все ще є стовпом російської естради, і заслуговує лише поваги і подяки.

Також Вайкуле підкреслила, що їх з Пугачовою концертна діяльність принесла чимало грошей і Радянському Союзу, і РФ. Цей коментар обурив Захарову, яка на своєму Telegram-каналі вирішила повправлятися в дотепності в бік зіркових артисток, однак, без особливого успіху.

"Братці! Новин підвезли! Виявляється, Лайма Вайкуле утримувала СРСР, а Алла Пугачова - всю Росію. Залишилося зрозуміти, хто утримував тих, хто купував квитки на концерти і платівки, запускаючи ракети в космос і будуючи заводи", - пише Захарова.

Фантомні болі в області дотепності: права рука Лаврова Марія Захарова наїхала на Вайкуле та Пугачову
Марія Захарова висловилася на адресу Вайкуле і Пугачової / t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Раніше 39-річна Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Володимира Путіна і матір'ю його позашлюбних дітей, вийшла в світ в Сочі разом з главою Газпрому.

Також онук Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, вперше висловився про ганебну втечу з України - пояснив свій вчинок і поскаржився на життя кочівника.

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шоу-бізнес Алла Пугачова Лайма Вайкуле Марія Захарова новини шоу бізнесу
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