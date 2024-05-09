Євробачення-2024 другий півфінал: де дивитися і хто виступить

Сьогодні стартує другий півфінал масштабного пісенного конкурсу Євробачення-2024.

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Євробачення-2024 прямий ефір - другий півфінал Євробачення-2024 дивитися онлайн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Сьогодні о 22.00 у місті Мальме (Швеція), розпочнеться другий півфінал Євробачення-2024.

Участь візьмуть конкурсанти з 16 країн. Україна цього разу не голосує, адже alyona alyona і Jerry Heil уже в топ-10 першого півфіналу. Шоу триватиме до 03.00, також виступлять представники країн "Великої п'ятірки" - Італія, Іспанія та Франція. Але вони не змагатимуться, а просто представлять свої виступи в прямому ефірі.

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Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2024

На сцену в Мальме вийдуть 16 учасників - представники таких країн: Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

Євробачення-2024 прямий ефір - другий півфінал Євробачення-2024 дивитися онлайн / instagram.com/eurovision

Другий півфінал Євробачення-2024 - онлайн-трансляція

Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2024 буде доступна на офіційному YouTube-каналі Eurovision, але мовою оригіналу.

Україномовний ефір буде доступний на телеканалі та всіх діджитал-платформах "Суспільного":

Facebook-акаунт Євробачення;

Суспільне Культура;

Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення;

Україна.у застосунку Дія.

Україна на Євробаченні-2024 - деталі

Зазначимо, виступ alyona alyona і Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024 міг зірватися. А все через те, що на сцені виступав Olly Alexander з Великої Британії. Під час його виступу в залі запалили димові шашки для більшої ефектності. На жаль, дим не встиг розсіятися до того моменту, як на сцену вийшли українські артистки.

Також сопілкар з Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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