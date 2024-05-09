Євробачення-2024 другий півфінал: де дивитися і хто виступить

Сьогодні о 22.00 у місті Мальме (Швеція), розпочнеться другий півфінал Євробачення-2024.
Участь візьмуть конкурсанти з 16 країн. Україна цього разу не голосує, адже alyona alyona і Jerry Heil уже в топ-10 першого півфіналу. Шоу триватиме до 03.00, також виступлять представники країн "Великої п'ятірки" - Італія, Іспанія та Франція. Але вони не змагатимуться, а просто представлять свої виступи в прямому ефірі.
Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2024
На сцену в Мальме вийдуть 16 учасників - представники таких країн: Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.
Другий півфінал Євробачення-2024 - онлайн-трансляція
Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2024 буде доступна на офіційному YouTube-каналі Eurovision, але мовою оригіналу.
Україномовний ефір буде доступний на телеканалі та всіх діджитал-платформах "Суспільного":
Україна.у застосунку Дія.
Україна на Євробаченні-2024 - деталі
Зазначимо, виступ alyona alyona і Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024 міг зірватися. А все через те, що на сцені виступав Olly Alexander з Великої Британії. Під час його виступу в залі запалили димові шашки для більшої ефектності. На жаль, дим не встиг розсіятися до того моменту, як на сцену вийшли українські артистки.
Також сопілкар з Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.
Читайте також:
- Jerry Heil і alyona alyona з крашанками запалили на відкритті Євробачення-2024
- Йому пророкують перемогу на Євробаченні 2024: що влаштувала Хорватія на сцені конкурсу
- "Іконічні танці": зрадниця Ані Лорак засвітилася на Євробаченні 2024
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред