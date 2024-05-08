Номер alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024 міг зірватися - подробиці

Безглуздий збіг призвів до того, що одна зі співачок буквально не могла дихати.

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alyona alyona і Jerry Heil Євробачення - як Україна виступила в першому півфіналі / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Українські співачки alyona alyona і Jerry Heil влаштували в першому півфіналі Євробачення-2024 грандіозне шоу, від якого у єврофанів по шкірі побігли мурашки. Воно забезпечило конкурсанткам з України місце у фіналі змагання, але коштувало їм величезних зусиль.

Крім важких костюмів і травм, співачки впоралися бездоганно. Але номер міг бути безнадійно зіпсований.

Перед alyona alyona і Jerry Heil на сцені виступав Olly Alexander з Великої Британії. Під час його виступу в залі запалили димові шашки для більшої ефектності. На жаль, дим не встиг розсіятися до того моменту, як на сцену вийшли українські артистки. Альона ледь дихала, і дуже боялася зіпсувати свою реп-частину "Teresa & Maria".

"Було неочікувано, що в залі палили димові шашки. І було дуже складно дихати, але ми переможемо", - розповіла alyona alyona в інтерв'ю для "5 каналу". Jerry Heil додала: "Альона зачитала просто в нереальних умовах".

Дивіться відео виступу alyona alyona & Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024:

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

Євробачення-2024 - останні новини:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також стало відомо, хто увійшов до першої десятки фіналістів Євробачення-2024 за результатами першого півфіналу. Фінал конкурсу відбудеться 11 травня о 22:00 за київським часом.

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