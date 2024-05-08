Аlyona Аlyona та Jerry Heil встановили абсолютний рекорд Євробачення

Артистки закріпили за Україною рекорд, який наша країна тримає вже 20 років поспіль.

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alyona alyona і Jerry Heil встановили рекорд - рекорди України на Євробаченні / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Україна бере участь у Євробаченні з 2003 року. У 2004 році організатори запровадили правило, згідно з яким за місце у фіналі конкурсантам доводиться боротися в півфіналах.

2024 року дует українських співачок alyona alyona і Jerry Heil, які представили нашу країну на 68-конкурсі Євробачення, встановили і закріпили абсолютний рекорд. Україна наразі є єдиною країною-учасницею Євробачення, яка завжди потрапляла до фіналу конкурсу.

Виняток становлять лише ті роки, коли наша країною ставала "господинею" конкурсу (2005, 2017 і 2023 роки), коли наші конкурсанти на правах організаторів автоматично потрапляли в гранд-фінал. Також у розрахунок не береться 2015 і 2019 роки, коли Україна відмовилася від участі в Євробаченні, і 2020-ий - рік глобального скасування конкурсу через Covid-19.

Таким чином alyona alyona & Jerry Heil своїм виступом у першому півфіналі Євробачення-2024 у ніч на 8 травня 16-ий раз поспіль вибороли для України місце в гранд-фіналі.

Варто зазначити, що на подібний рекорд претендує і Люксембург: країна брала участь у Євробаченні з 1956 по 1993 роки, коли за правилами ще не було півфіналів. І лише цього року, після 30-річної перерви Люксембург знову опинився на змаганні. TALI з Люксембургу потрапила до першої десятки фіналістів.

Дивіться відео виступу alyona alyona & Jerry Heil, який забезпечив Україні місце у фіналі Євробачення-2024:

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

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Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також стало відомо, хто увійшов до першої десятки фіналістів Євробачення-2024 за результатами першого півфіналу. Фінал конкурсу відбудеться 11 травня о 22:00 за київським часом.

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