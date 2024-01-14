Євробачення-2024: букмекери визначили шанси України на перемогу

Вже відомо, хто увійшов до п'ятірки ймовірних лідерів, а які країни увійшли до сумного списку аутсайдерів конкурсу.

https://glavred.net/stars/evrovidenie-2024-bukmekery-opredelili-shansy-ukrainy-na-pobedu-10533269.html Посилання скопійоване

Євробачення-2024 - прогноз букмекерів на перемогу України / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Підготовка до 68-го міжнародного музичного конкурсу Євробачення виходить на фінішну пряму. Змагання талановитих артистів відбудеться 7, 9 та 11 травня у Мальме, Швеція.

І хоч з 37 країн-учасниць лише 10 вже визначилися зі своїми учасниками та їх конкурсними піснями, букмекери вже роблять прогноз щодо того, хто ж здобуде перемогу на Євробаченні-2024.

Так найбільш перспективними кандидатами на перемогу вважаються конкурсанти з Ізраїлю (ймовірність перемоги оцінюється в 5%), Італії (6%), Швеції (6%). Абсолютний лідер на даний момент - Великобританія - цілих 8%.

відео дня

Примітно, що в п'ятірку лідерів з невеликим відривом від Великобританії потрапила Україна - перемогу нашого конкурсанта пророкують з семивідсотковою ймовірністю. Це робить нашу країну другим найперспективнішим учасником на Євробаченні-2024.

На жаль, серед аутсайдерів з 1% ймовірності перемоги опинилося цілих 11 країн - Ірландія, Бельгія, Молдова, Кіпр, Словенія, Мальта, Грузія, Чехія, Албанія, Сан-Марино і Люксембург, який візьме участь у змаганні вперше після 31-річної перерви.

Раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід з гурту Kalush Orchestra, разом з яким здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.

Інші новини про Євробачення:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.