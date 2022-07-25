Рішення прийнято: стало відомо, де пройде Євробачення 2023

Євробачення 2023 / соцмережі

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 не пройде в Україні.

Як стало відомо на офіційному сайті конкурсу, конкурс відбудеться у Великобританії.

Після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні 2022, наступний конкурс повинна була приймати Україна.

Втім, через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія в нашій країні, Європейський мовний союз вирішив не проводити Євробачення 2023 в Україні.

За словами організаторів, конкурс можуть провести у Великобританії, яка посіла друге місце.

Позиція Великобританії щодо Євробачення

Напередодні Великобританія звернулася до організаторів Євробачення з проханням ще раз розглянути пропозиції України щодо проведення конкурсу в 2023 році.

Як сказав прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон у розмові з Володимиром Зеленським, вони обговорили Євробачення 2023.

"Великобританія попросила EBU розглянути пропозиції України щодо цього конкурсу", - сказав Джонсон.

Однак, 25 липня Європейський мовний союз прийняв рішення про проведення конкурсу Євробачення 2023 у Великобританії.

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Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Зазначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Зібрав (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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