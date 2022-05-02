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"Це все, що нам запропонувала Україна": забута всіма співачка Кормухіна накинулася на Барських

2 травня 2022, 12:37

Відмова Барських співати для росіян досі не дає їм спокою.

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забута всіма співачка Кормухіна накинулася на Барських / соцмережі

Російська співачка Ольга Кормухіна посипала образами в бік Макса Барських, який послав РФ слідом за кораблем.

Судячи з усіх, через нестачу уваги до її персони, вона заявила, що Барських не варто уваги росіян.

"Я не знаю, який толк від Макса Барських. Його ж можна соплею перебити. Я, жінка, задавлю його однією своєю енергетикою. Якесь вертляве, незрозуміле щось. То хлопець, то дівчина - безстатева істота", - цитує Стархіт Кормухіну.

61-річна співачка не зупинилася і на цьому. Той факт, що талановитого українського співака обожнювали росіяни вона назвала "нав'язуванням".

читайте такожПослав росіян за російським кораблем: Барських віддасть Україні гроші за куплені в РФ квитки"І більшість їхніх артистів такі. А інша половина - нацики, брутальне, агресивне м'ясо. Це все, що нам запропонувала Україна як приклад, на який слід було рівнятися масам. Ось таке "мистецтво" нав'язувалося публіці. І на них рівнялися багато виїхали зірки", - заявила вона.

Варто нагадати, що Кормухіна не єдина, хто агресивно відреагувала на рішення Барських спалити мости з Росією. Раніше співачка Анна Семенович висловила свою думку про українських артистів, які більше не хочуть виступати в Росії.

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війна в Україні Макс Барских
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