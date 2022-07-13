"Це підлабузництво": Астаф'єву обурили колеги, які заспівали українською під час війни

Даша Астаф'єва / скріншот

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва заявила, що війна не може бути приводом для створення розважального контенту.

В інтерв'ю YouTube-каналі Islnd TV, вона порівняла пісні своїх колег, які вони презентували після 24 лютого, з цирковими виставами,

"Я людина мистецтва. Можу фотографуватися, грати роль, щось співати. Але я не вважаю, що це комусь потрібно під час війни. Так, є кілька прикладів - "Ой, у лузі", Stefania. Але решта все - це більше схоже на циркові вистави для мене", - зазначила Астаф'єва.

Коментуючи треки своїх колег, які вони презентували після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Астаф'єва зазначила, що всі ці пісні "йдуть в нікуди".

читайте такожДаша Астаф'єва зняла ліфчик і порадувала фанатів спокусливим чином"Зараз всі заспівали українською. Для мене це трохи таке підлабузництво, несправжня творчість. Це пісні, які йдуть в нікуди, хоча там говорять слова "Батьківщина", "ненька", "мати Україна", – підсумувала артистка, додавши, що зараз війна, і це не тема для розважальної творчості.

Раніше українська модель і співачка Даша Астаф'єва розповіла, хто в Україні, на її думку, першим дізнався про широкомасштабне вторгнення РФ і накивав п'ятами з нашої держави ще до того, як це сталося.

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