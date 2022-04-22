"Це залишиться плямою сорому на вашій репутації": лідер Ногу свело! вирішив стати совістю Росії

Максим Покровський присоромив російський народ і музикантів за підтримку війни в Україні / instagram.com/max_pokrovskiy

Російський рок-музикант, лідер групи Ногу свело! Максим Покровський в ефірі програми Воздух заявив, що вважає розв'язану Росією війну в Україні вічною плямою ганьби на репутації всіх росіян.

Більше того - він особисто готовий присвятити своє життя тому, щоб зробити цю пляму незмивною, настільки високий у нього рівень неприйняття і засудження військових звірств російських окупантів на території України.

"Коли Росія стане іншою, а коли-небудь вона стане іншою, це назавжди залишиться плямою сорому на вашій репутації. Я особисто докладу до цього руку, щоб всі про це пам'ятали. Хочете, називайте це злопам'ятністю. Це просто пам'ять",- сказав Покровський.

"Дісталося" від лідера Ногу свело! і артистам, які підтримують криваву політику путіна. Їх Покровський називає Z-музикантами і безмірно зневажає за мовчання і малодушність.

"Дорогі мої, ніякі ви мені не дорогі. Це моя батьківщина, це моє розуміння того, які у мене відносини з цією територією, з цією історією, з цією країною і з цим народом. Вас я катастрофічно зневажаю. Якщо ми народжені музикантами, якщо це дійсно наше покликання для того, щоб колись сказати своє слово. Цей час міг би не настати і він не настав би, якби наше суспільство, перш за все інтелігенція, що веде за собою суспільство вперед, не допустили цього. Але ми це допустили"– - сказав артист.

До речі, мати Максима Покровського – українка, родичі якої досі проживають у Дніпропетровській області.

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Раніше російська рок-група " Ногу звело!" випустивши кліп на пісню "покоління Z", де спробувала пояснити росіянам, що ними керує пропаганда, а в Україні йде жорстока війна, розв'язана диктатором Путіним.

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