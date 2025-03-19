"Це дуже важко": Ольга Харлан зізналася, на що піде її олімпійський гонорар

Харлан розповіла, яку амбітну мрію вона бажає втілити.

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Ольга Харлан новини - спортсменка поділилася планами на майбутнє / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

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Ольга Харлан отримала призові гроші за успіхи на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі

Фехтувальниця зізналася, що відклала ці кошти на перспективу

Українська шаблістка Ольга Харлан побудувала яскраву кар'єру. До 34 років вона стала найтитулованішою спортсменкою України з шістьма олімпійськими медалями.

Влітку 2024 року на Олімпіаді в Парижі Харлан завоювала дві медалі - бронзу в індивідуальному змаганні та золото в командному. За свої перемоги вона отримала гонорар, і в недавньому інтерв'ю для Champion Radio розповіла, куди планує його витратити.

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Призові гроші Ольга відклала на втілення своєї мрії - у майбутньому спортсменка також хоче стати наставником, тож кошти потрібні їй для організації та відкриття власної академії фехтування. Хоч вона і зізнається, що в наш час будувати такі далекосяжні плани непросто.

Ольга Харлан новини - спортсменка поділилася планами на майбутнє / Скриншот YouTube

"Я думаю про те, щоб відкрити свою фехтувальну академію. Це буде, звісно, з допомогою, тому що дуже важко фінансово і по всіх питаннях. Тому зараз на це все націлено", - каже Ольга Харлан. Вона також зазначила, що в неї ще є час усе ретельно обміркувати.

Ольга Харлан новини - спортсменка поділилася планами на майбутнє / instagram.com/olgakharlan

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Хто така Ольга Харлан? Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та середній приз Олімпійських ігор 2016 року в збірній першості, тричі бронзова медаль Олімпійських ігор (2012, 2016 і 2024) в Індії у відуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 р. в індивідуальній першості, 2009 р. і 2013 р. у командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 у командній першості), заслужений майстер спорту з фехтування. Кавалер ордена Свободи, ордена Ярослава Мудрого IV і V ст., перший кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.

За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан здобула шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, що представлені в Україні), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

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