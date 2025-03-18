Jerry Heil розійшлася з бойфрендом

Джеррі Хейл зізналася, що зараз не перебуває у стосунках.

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Jerry Heil особисте життя - Джеррі Хейл розповіла про розставання з хлопцем / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

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Зірка рік приховувала роман, про який розповіла у 2023 році

Зараз колишня пара не підтримує зв'язок

Про те, що романтичні переживання українській співачці Jerry Heil (Яна Шемаєва) не чужі, шанувальники знають завдяки її творчості, але про своє особисте життя за межами музики вона воліє мовчати. Артистка в шоу-бізнесі вже близько восьми років, і за цей час відомо лише про один її роман (не враховуючи того випадку, коли влітку 2021 року вона вийшла заміж сама за себе).

Стосунки Джеррі та її обранця почалися восени 2022 року. Однак нещодавно зірка зізналася, що зараз знову самотня.

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У бесіді з "Ранком у великому місті" Шемаєва розповіла, що більше не бачиться з бойфрендом, і підтвердила, що в неї зараз немає стосунків. Співачка не стала уточнювати, що стало причиною розриву, і коли саме він стався.

Jerry Heil особисте життя - Джеррі Хейл розповіла про розставання з хлопцем / Скріншот Facebook

Нагадаємо, Джеррі Хейл розповіла про свій роман у листопаді 2023 року. Тоді у своєму блозі в Telegram вона опублікувала два фото із загадковим хлопцем, якими зізналася йому в коханні. Тоді ж співачка уточнила, що вона і бойфренд разом уже рік. Шанувальники Яни Шемаєвої були здивовані цією новиною, адже навіть не здогадувалися, що в неї з'явилися романтичні стосунки.

Jerry Heil з бойфрендом / колаж: Главред, фото: t.me/jerryheil

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Хто така Jerry Heil? Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

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