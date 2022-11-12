"Це дуже страшно": Кіркорову екстрено зробили операцію на серці

Бедрос Кіркоров, Філіп Кіркоров / скріншот

90-річного Бедроса Кіркорова мучили серйозні проблеми зі здоров'ям. Через збої роботи серця іноді пульс артиста падав до 30 ударів в хвилину.

"У мене миготлива аритмія. Коли починається напад, не знаєш просто, як себе вести. Пульс різко знижується: серце може зупинитися! Це дуже страшно", - цитує Кіркорова-старшого Prozvezd.

Філіп Кіркоров вчасно забив тривогу і змусив батька терміново звернутися до лікарні. В результаті йому встановили кардіостимулятор.

Операція пройшла під місцевою анестезією. Зараз батькові Філіпа Кіркорова почуває себе добре і навіть збирається влаштувати концерт.

"Я тепер можу ходити. А раніше мені кожен крок давався з великими труднощами: дихання не вистачало", - заявив артист.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров зараз знаходиться у великому турне країнами. Одіозний артист всього за кілька днів встиг вляпатися в ряд скандалів.

Він же засвітився з матами на адресу Наргиз, посиланнями в одне місце журналістки і танцями в прозорих колготках і трусах на сцені.

Тепер же в мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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