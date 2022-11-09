"У діда дах з'їхав": озвірілий Кіркоров відшмагав шанувальника по обличчю

Філіп Кіркоров / скріншот

Російський співак Філіп Кіркоров зараз знаходиться у великому турне по країнах. Одіозний артист всього за кілька днів встиг вляпатися в ряд скандалів.

Він же засвітився з матами на адресу Наргіз, посиланнями в одне місце журналістки і танцями в прозорих колготках і трусах на сцені.

Тепер же в мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

Кіркоров відшмагав букетом полонника / скріншот з відео

Користувачі в мережі були в шоці від поведінки Кіркорова. Багато хто припустив, що всьому виною його вік.

"Слухайте, ну у діда, по-моєму, дах з'їхала", "Шкода, що глядач не дав здачі цьому Філіпку, видовище було б незабутнє, отмудохали б його всім першим поруч, всім натовпом, але сидять як бидло!", "Мда, зовсім мізки втратив", - писали в мережі.

У мережі відреагували на вчинок Кіркорова / скріншот

У мережі відреагували на вчинок Кіркорова / скріншот

Нагадаємо, раніше Домробітниця Люся, яка більше 20 років працювала на Філіпа Кіркорова, вирішила розповісти подробиці особистого життя співака.

Жінка зізналася, що її колишній бос (вона вже 2 роки не працює у Кіркорова) - однолюб, але міг пов'язати своє життя з багатьма знаменитостями.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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