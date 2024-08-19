"Це ненормальне життя": Олена Зеленська зробила гучне зізнання про стосунки з чоловіком

Олена Зеленська розповіла, що вона не може бачиться з чоловіком так часто, як їй би хотілося.

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Олена Зеленська дала нове інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official/?hl=uk

Перша леді України Олена Зеленська зазначила що за останні два роки її шлюб з Володимиром Зеленським став ще міцнішим.

В інтерв'ю для Daily Mail Зеленська зазначила, що в неї з чоловіком зараз особливі стосунки через постійну підтримку і розуміння одне одного в складний період.

"Я думаю, що ми стали ближчими і більш пов'язаними, тому що ми підтримували один одного так, як ми на це сподівалися. Я думаю, що не підвела його, і він ніколи не підводить мене. Ми бачимося не так часто, як хотілося б, тому кожна зустріч - це радість. Ми ніколи не втомлюємося одне від одного, ніколи не набридаємо одне одному. І це робить сім'ю сильнішою", - сказала перша леді.

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Також Олена зізналася, що дуже поважає свого чоловіка і вірить у його чесність.

"Це не нормальне життя для будь-якої людини, яка живе в країні, що перебуває в стані війни. Це постійний психологічний тягар і тиск. Я сподіваюся, що, коли цей тиск зменшиться, з нашою перемогою, ми зможемо залишатися розсудливими і з нами все буде добре. Але зараз я думаю, що ми емоційно близькі, як ніколи. І ми дуже добре розуміємо одне одного. Насправді це дуже важливо, коли ти вмієш поважати своїх близьких. Я впевнена, що однієї любові недостатньо. І я щаслива, що можу поважати свого чоловіка, тому що було б дуже важко залишатися з ним, навіть за величезного кохання, якби я не вірила в його чесність", - зауважила Зеленська.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я та продемонструвала особливу брошку із символічним підтекстом.

А також під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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