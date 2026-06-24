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Шість годин у швидкій: переможниця шоу "Холостяк" потрапила до лікарні

Олена Кюпелі
24 червня 2026, 20:26
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Олександра Шульгіна поскаржилася на різке погіршення свого здоров’я.
Олександра Шульгіна похвалилася викраденням
Олександра Шульгіна потрапила до лікарні / Колаж Главред, фото Instagram/alessandra_shulgina

Коротко:

  • Що сталося з Шульгіною
  • Що вона сама сказала

Переможниця першого сезону популярного телешоу "Холостяк" Олександра Шульгіна поскаржилася на проблеми зі здоров’ям.

Молода мама, яка зараз мешкає у США, поділилася своєю історією на сторінці в Instagram.

відео дня

За словами блогерки, їй раптово стало зле, і довелося викликати швидку допомогу.

Шульгіна з'явилася в лікарні
Шульгіна з'явилася в лікарні / Фото Instagram/alessandra_shulgina

"Раптово стало зле. Відчула слабкість, втому, напругу в м’язах. Шість годин провели в швидкій", — повідомила вона.

Шульгіна з'явилася в лікарні
Шульгіна з'явилася в лікарні / Фото Instagram/alessandra_shulgina

Пізніше вона повідомила, що "розуміє з точки зору психосоматики, що з нею сталося". За словами блогерки, вона "багато на себе взяла".

Шульгіна з'явилася в лікарні
Шульгіна з’явилася в лікарні / Фото Instagram/alessandra_shulgina

"У якийсь момент я взяла на себе занадто багато. Робота, діти, сім’я та сестра, яка приїхала до мене, і мені шалено хочеться проводити з нею час, ми дуже пізно лягали спати. Я, банально кажучи, не висипалася цими днями. І організм сказав: "Відпочинь", — пояснила блогерка.

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Хто така Олександра Шульгіна

Олександра Шульгіна — переможниця шоу "Холостяк Україна, 1 сезон". Народилася восени 1988 року в Києві, закінчила Київський національний лінгвістичний університет.

Зараз вона живе у США та будує кар’єру мотиваційного оратора. Заміжня, виховує двох доньок — Анджеліну та Аспен.

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