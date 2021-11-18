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Анна Трінчер виходить заміж: на весілля запросять співати Поплавського та Потапа з Каменських

18 листопада 2021, 10:49

Блогер Олександр Волошин зробив пропозицію співачці кілька тижнів тому.

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Анна Трінчер виходить заміж за Олександра Волошина / instagram.com/anyatrincher20

В кінці жовтня блогер Олександр Волошин зробив пропозицію співачці і актрисі Анні Трінчер. За словами закоханих, готуватися до весілля вони почнуть взимку.

20-річній блогерші зробив пропозицію бізнесмен, який у свої 24 вже заробляє десятки тисяч доларів, та за сумісництвом блогер, Олександр Волошин. Радісною звісткою пара поділилася в програмі ЖВЛ.

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Фото: instagram.com/anyatrincher20/

Через пів року відносин коханий зірки влаштував їй ціле байкшоу і вручив обручку мрії – від Cartier.

"Ми приїхали до торгового центру; я залишилася в машині на парковці, а Саша вийшов, але попросив мене знімати на телефон, якщо я раптом побачу щось незвичайне. До мене підійшов оператор... і тут виїжджають 40 байкерів! Стають в два ряди, останнім виїжджає Саша ... як справжній принц! Але не на білому коні, а на чорному байку і з букетом троянд розміром з мене. І в моїй голові б'ється одна думка: аби не панічна атака зараз! У мене тряслися руки, я навіть першою на коліна впала!",- поділилася емоціями артистка в коментарі "КП".

Готуватися до весілля будуть після Нового року

За словами Анни, у них поки не було можливості приступити до підготовки самої дії навіть подумки, тому весілля вони мають намір зіграти в наступному році.

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Фото: instagram.com/anyatrincher20/

На свято пара має намір запросити зірок українського шоу-бізнесу.

"Це і Jerry Heil, яка співала, коли Саша робив мені пропозицію. Настя Каменських, Надя Дорофєєва і Дантес, Потап, Позитив, Михайло Поплавський, Павло Зібров. Я думаю, що у нас буде достатня кількість зірок на весіллі. А хто заспіває і як саме - подивимося", - розповіла Трінчер.

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Автор: Сергій Кущ
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весілля Ганна Тринчер новини шоу бізнесу
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