"Ти йдеш на чужу війну": Арбеніна емоційно заспівала про "прокляту Росію"

Арбеніна емоційно заспівала про "прокляту Росію" / скріншот

Російська співачка Діана Арбеніна представила пісню про війну в Україні і масові смерті в ній російських окупантів.

Лірична композиція отримала назву "Не мовчи", як заклик до росіян говорити про несправедливий напад РФ.

У тексті вокалістка розповіла про те, що російських солдатів відправляють на "чужу війну", не запитавши, чи хочуть вони воювати з Україною.

Від імені окупантів зірка заспівала про загублених друзів, будинки і весну, яка може стати для них останньою в житті. А також назвала війну "озвірілим безглуздим боєм" і закликала слухачів говорити про свою антивоєнну позицію.

читайте такожСобчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в УкраїніКрім цього, в рядках композиції Арбеніна згадала пропаганду, зазначивши, що їм розповідають "стільки ж правди, скільки і брехні", і запитала, "за що проклята" Росія.

"Ми так довго чекали весну. Ти йдеш на чужу війну. І ніхто у нас не запитав. Я не плачу. Немає сліз і немає сил. За що проклята ця країна? Життя у нас з тобою тільки одне. Озвірілий безглуздий бій. Я дочекаюся, і я буду з тобою. Не мовчи", - співає Арбеніна.

Раніше російський актор Олексій Панін розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні. В інтерв'ю українській ведучій Наташі Влащенко Панін відповів на запитання, як подібне беззаконня можна підтримувати.

Читайте також: