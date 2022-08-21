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"Якщо я помру як воїн - це буде найдостойніша смерть": Даніель Салем зловив кулю на фронті

21 серпня 2022, 16:08

Це вже друге поранення ведучого.

Даніель Салем
Даніель Салем отримав кульове поранення на фронті / instagram.com/daniel_jihad_salem

Український актор, ведучий і ресторатор Даніель Салем захищає Україну від рашистських окупантів з перших днів повномасштабної війни. За півроку військових дій артист був поранений на фронті вже двічі, про що і розповів в шоу Неймовірна правда про українців.

Так Салем розкрив, що він служить у спецпідрозділі авіарозвідки. Через особливості служби він має "виїзди", які, як правило, присвячує волонтерській діяльності.

Зараз військовий і патріот, як Даніель сам себе описує, перебуває у лікарняній відпустці: "Зараз у мене був лікарняний. Получив травму спини. Зловив, як то кажуть, кулю в бронік".

Це - друге поранення Салема. Раніше він отримав контузію, через яку оглух на одне вухо. Зараз там утворилася кіста, яка заважає його слуху повернутися.

Проте, ні ймовірна глухота на все життя, ні можливість померти на фронті в будь-який момент, не лякають ведучого. З широкою посмішкою на обличчі він заявив: "Якщо я помру як воїн - це буде найдостойніша смерть, яка може бути насправді. Якщо вмирати, блін, ну що може бути краще вмирати за свою країну, за щось таке велике, за щось насправді круте?"

Раніше завзятий путініст і російський актор Володимир Машков вперше публічно відреагував на антивоєнну і проукраїнську позицію його єдиної дочки Марії, також акторки, яка зараз проживає США.

Також артистка-зрадниця Таїсія Повалій шокувала українців своїм цинізмом - на концерті, присвяченому Кобзону, виконала пісню Черемшина українською мовою.

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